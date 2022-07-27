Иран будет обслуживать российские гражданские самолёты

Россия и Иран подписали двустороннее соглашение на обслуживание отечественных гражданских самолётов, а также поставку деталей для них, информирует агентство Mehr, ссылаясь на заявление Управления гражданской авиации Ирана.

Документ был подписан в ходе визита в Иран замминистра транспорта РФ, чьё имя не конкретизируется: он провёл деловую встречу с главой обозначенного Управления Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.

Кроме того в ходе переговоров было заключено соглашение об увеличении двусторонних рейсов между странами до 35 в неделю.

Напомним, после того, как РФ начала на Украине военную спецоперацию, Европа закрыла небо для российской авиации. Также ЕС запретил поставки деталей для самолётов, их техническое обслуживание, страховку и лизинг.