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Новости 9:32

Иран будет обслуживать российские гражданские самолёты

фото ЗакС политика Иран будет обслуживать российские гражданские самолёты

Россия и Иран подписали двустороннее соглашение на обслуживание отечественных гражданских самолётов, а также поставку деталей для них, информирует агентство Mehr, ссылаясь на заявление Управления гражданской авиации Ирана.

Документ был подписан в ходе визита в Иран замминистра транспорта РФ, чьё имя не конкретизируется: он провёл деловую встречу с главой обозначенного Управления Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.

Кроме того в ходе переговоров было заключено соглашение об увеличении двусторонних рейсов между странами до 35 в неделю.

Напомним, после того, как РФ начала на Украине военную спецоперацию, Европа закрыла небо для российской авиации. Также ЕС запретил поставки деталей для самолётов, их техническое обслуживание, страховку и лизинг.

 


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