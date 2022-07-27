Корабельников сообщил о снижении цен на продовольственные товары на 1,5% за неделю

Петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников рассказал об итогах заседания комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, в ходе которого был представлен отчёт об изменениях городской экономики на прошлой неделе. Сообщение приводится в Telegram-канале чиновника.

Так, по словам Корабельникова, в Северной столице зафиксировано снижение цен на продукты питания: за прошлую неделю цены упали на 1,5%.

"Значительно дешевеют овощи. Также падает цена на сахар, подсолнечное масло, муку, яйца. Среди непродовольственных товаров первой необходимости отмечаем снижение розничных цен на детские товары на 5,1%", — поделился наблюдениями вице-губернатор.

В то же время отдельные категории товаров подорожали: на 0,15% возросли цены на детское питание, на 1,5% — на бытовую химию, на 2% — на средства личной гигиены. Увеличилась также стоимость говядины и свинины.

Резюмируя, Корабельников отметил, что в городе нет проблем с запасами различного рода товаров.