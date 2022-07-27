ФАС оштрафовала крупнейших металлопрокатчиков на 1,7 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба наказала участников крупного картеля на рынке металлопроката, состоящего из семи компаний, о чем сообщает официальный сайт ведомства. Нарушителями антимонопольного законодательства АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения" и ООО "Металлоторговая компания Красо" признали еще в январе прошлого года. Установлено, что они искусственно удерживали цены на торгах с суммарной начальной ценой боле 2,69 млрд рублей.

Спустя полтора года семи участникам рынка, вступившим в сговор, выписали штраф на общую сумму 1 767 739 030 рублей. Антимонопольщики, вынося решение, руководствовались положениями "антикартельной" статьи 14.32 КоАП. Кроме того, материалы дела передали силовым ведомствам, которые решат вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье 178 УК фигуранты дела рискуют оказаться в местах лишения свободы на срок до семи лет.