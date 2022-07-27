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Новости 11:17

ФАС оштрафовала крупнейших металлопрокатчиков на 1,7 млрд рублей

фото ЗакС политика ФАС оштрафовала крупнейших металлопрокатчиков на 1,7 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба наказала участников крупного картеля на рынке металлопроката, состоящего из семи компаний, о чем сообщает официальный сайт ведомства. Нарушителями антимонопольного законодательства АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения" и ООО "Металлоторговая компания Красо" признали еще в январе прошлого года. Установлено, что они искусственно удерживали цены на торгах с суммарной начальной ценой боле 2,69 млрд рублей.

Спустя полтора года семи участникам рынка, вступившим в сговор, выписали штраф на общую сумму 1 767 739 030 рублей. Антимонопольщики, вынося решение, руководствовались положениями "антикартельной" статьи 14.32 КоАП. Кроме того, материалы дела передали силовым ведомствам, которые решат вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье 178 УК фигуранты дела рискуют оказаться в местах лишения свободы на срок до семи лет.


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