"Гнусная провокация": В Воронеже ночью неизвестные испортили десятки машин Z-надписями

Полиция в Воронеже разыскивает вандалов, которые минувшей ночью написали на десятках автомобилей латинскую букву Z. Фотографии испорченных машин приводит Telegram-канал "Мой и твой Воронеж".

В основном пострадали авто, припаркованные на Южно-Моравской улице. По мнению администрации города, произошедшее — "гнусная провокация".

Комментируя событие, чиновники первым делом заявили о "безоговорочной и всецелой" поддержке военной спецоперации на Украине, чьим неформальным символом в России сделали латинские Z и V.

И только после этого воронежская администрация сообщает, что "во-вторых, мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ". Каким образом "патриотическая" Z дискредитирует армию, не уточняется.

Делом занялась полиция.

Фото: "Мой и твой Воронеж" / Telegram