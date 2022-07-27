Более 3000 человек отправили заявку на получение Fan ID в Петербурге

С 4 июля в МФЦ Петербурга поступило более 3 тысяч обращений на выдачу "паспортов болельщика", сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Станислав Казарин.

"Заявка на оформление карты болельщика подается в личном кабинете на Портале госуслуг (необходима подтвержденная учетная запись на Портале или ЕСИА). В заявку потребуется загрузить свою фотографию. После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты болельщика. Сделать это можно в МФЦ, предоставив документ, удостоверяющий личность", - напомнил чиновник.

До 1 декабря система Fan ID начнет работать на всех стадионах, где проводятся матчи Российской премьер-лиги. Получить "паспорта болельщиков" вынуждены не только фанаты, но и игроки, журналисты, а также сотрудники клубов. Игры на пяти стадионах страны уже невозможно посетить без Fan ID.

Против новой системы протестуют ультрас всех клубов РПЛ кроме грозненского "Ахмата". Фанаты нескольких клубов премьер-лиги, в том числе "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА уже перестали ходить на трибуны в знак протеста. Бойкотируют игры чемпионата и отдельные группы болельщиков "Зенита". Фанаты петербургского клуба, продолжающие посещать матчи, устраивают акции протеста.

Так, во время розыгрыша Суперкубка в Петербурге на фанатском "вираже" "Зенита" был развернут большой баннер против Fan ID. "Газпром арена" на нем была изображена похожей на тюрьму. Игру первого тура нового сезона в Химках ультрас сине-бело-голубых организованно покинули на 70-й минуте. Во втором туре "вираж" "Зенита" демонстративно молчал практически весь первый тайм.

Акции петербургских болельщиков против Fan ID в Смольном не комментировали.

Сергей Еремеев, скрин видео ВКонтакте/ Ландскрона | Фанаты «Зенита»