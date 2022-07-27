Смольный готов потратить до 6 млрд рублей на ремонт дорог до конца 2023 года

Петербургское государственное казённое учреждение "Дирекция транспортного строительства" разместило по портале госзакупок несколько крупных тендеров на ремонт дорог до конца следующего года. Смольный готов заплатить подрядчикам 5,9 млрд рублей, обращает внимание "Деловой Петербург".

В графе "Объект закупки" предмет торга называется "Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга", при этом в одном лоте речь идёт о южных районах города (2,99 млрд рублей), а в другом — о северных (2,89 млрд рублей).

Заявки от участников конкурса принимают вплоть до 12 августа.

Сроки работ, а также перечень дорог, нуждающихся в ремонте, пока не установлены. Ожидается, что после заключения договоров подряда КРТИ будет направлять дирекции списки с адресами объектов, которые следует привести в порядок.

Полноценный список будет опубликован после того, как будет утверждена Адресная программа ремонта дорог на 2023 год. Будущим подрядчикам следует отчитаться о завершении работ до конца ноября следующего года.