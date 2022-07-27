В Ленобласти из-за одиночного пикета задержали 73-летнего редактора стенгазеты

В Ленобласти задержали 73-летнего активиста Александра Правдина, который выпускает в поселке Сиверский протестную стенгазету, передает издание "Бумага". Поводом для задержания стал продемонстрированный им плакат, на котором давалась нелицеприятная характеристика для целой национальности.

Вместе с пикетчиком в отдел полиции препроводили и его жену. После задержания в разговоре с дочерью он выразил опасения за свою жизнь. Из полицейского участка его госпитализировали.

Суд над Правдиным перенесли на один день. По статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды) ему может грозить до 15 суток административного ареста.