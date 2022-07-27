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Новости 15:22

Производитель лифтов Otis продал свой бизнес в России

фото ЗакС политика Производитель лифтов Otis продал свой бизнес в России

Компания Otis, изготовляющая лифтовое оборудование, заявила о продаже своего российского бизнеса. На это обратила внимание газета "Коммерсант", изучившая квартальный отчет организации. Покупатель уже найден: им стал холдинг S8 Capital, которым владеет Армен Саркисян.

В Минпромторге объявили, что заказы на производство лифтов компания под новым брендом и с новым владельцем начнет принимать с августа. Переговоры о сделке, сумма которой не разглашается, были длительными, указывает "Интерфакс".

Otis располагала заводом в Кировском районе Петербурга, который выпускал до семи тысяч лифтов ежегодно, а также сервисной службой.. Фирма ушла с российского рынка в знак несогласия со спецоперации на Украине и по причине нарушившихся логистических цепочек.


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