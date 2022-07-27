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Новости 15:50

"Ленфильм" не смог провести импортозамещение оборудования

фото ЗакС политика "Ленфильм" не смог провести импортозамещение оборудования

Петербургской киностудии "Ленфильм" не удалось выполнить поручение президента и кабинета министров, касающееся постепенного  импортозамещения иностранной техники закупками у российских контрагентов. Об этом пишет РБК Петербург, ссылаясь на отчет киностудии за прошлый год и утвержденный нынешним летом. В документе указано, что отечественное оборудование с требующимся уровнем технических характеристик отсутствует.

"Потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует", - говорится в отчете.

Ситуацию прокомментировал гендиректор компании Федор Щербаков, рассказавший, что его коллеги не отказываются от поисков подходящих товаров и услуг.

"В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники", - добавил он.

Собеседники издания, представляющие киноиндустрию, сошлись на том, что их отрасль в России сих пор использует исключительно импортное оборудование.


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