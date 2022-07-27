Срок доставки почты по Петербургу снизился до одного дня

Компания-монополист "Почта России" добилась снижения времени доставки отправлений в границах Петербурга. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора макрорегиона "Северо-Запад" "Почты России" Дмитрия Серебренникова, с момента приема заказа до прибытия в точку назначения в пределах города отныне проходит не более двенадцати часов.

"Более того, сейчас у нас два основных направления по объему, это Москва-Петербург и Петербург-Москва, доставка по этим направлениям теперь осуществляется в течение одних суток", - рассказал представитель компании, добавив, что имеет в виду прежде всего отправления между двумя столицами, которые оформлены как ускоренная или курьерская доставка.

Прогресс, по словам Серебренникова, стал возможен благодаря сокращению этапов, из которых состоит логистическая цепочка, и ее оптимизации.