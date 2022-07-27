Напротив Финляндского вокзала построят гостиницу

На заседании Градостроительного совета Петербурга 27 июля представили проект гостиницы, которая должна будет появиться на месте утраченного фрагмента доходного дома Петрова. Об этом пишет издание "Канонер". Участок находится непосредственно напротив Финляндского вокзала, по адресу Финский переулок, дом 9. На месте утраченного фрагмента дома с 1980 года существует пустырь: расширения соседнего дома по улице Комсомола с тех пор так и не случилось. Сегодня здесь паркуются автомобили.

В гостиницу, которая будет иметь от четырех до семи этажей, инвестирует ООО "Лидер", а проект разработало архитектурное бюро "Настас и партнеры". К дому Петрова она будет примыкать своей самой низкой частью. Как уточняет "Фонтанка", в проекте будущая гостиница имеет 111 номеров, предполагается также строительство подземной парковки.