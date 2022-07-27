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Новости 18:46

Суд взыскал с OBI 38 млн рублей по иску компании из Петербурга

фото ЗакС политика Суд взыскал с OBI 38 млн рублей по иску компании из Петербурга

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области решил взыскать с немецкой компании OBI, которая через собственные сети реализует продажу стройматериалов, 38 млн рублей по иску ООО "Оско".

Акционерное общество подало в суд на ООО "Оби франчайзинговый центр" ещё в марте, требуя взыскать средства в размере 29 млн рублей задолженности по арендной плате.

Параллельно с подачей заявления истец просил об обеспечительных мерах — аресте имущества ретейлера и передаче его на ответственное хранение "Оско", однако Арбитражный суд не стал удовлетворять данное прошение, увеличив размер взыскания до 38 млн рублей, обращает внимание "Деловой Петербург".

Напомним, что некоторое время назад Федеральна антимонопольная служба одобрила сделку о приобретении российского сегмента бизнеса немецкой компании Obi GmbH, которая является владельцем сети обозначенный стройгипермаркетов. Покупателем стала ООО "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" (ГИСК MAX).


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