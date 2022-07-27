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Новости 19:10

В России продолжают дешеветь овощи и сохраняется общая дефляция

фото ЗакС политика В России продолжают дешеветь овощи и сохраняется общая дефляция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 16 по 22 июля. Товары и услуги всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,08%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 11,32%.

Из продовольствия ни один из видов товаров не подорожал за неделю более чем на 0,5%. Наибольший рост в розничной цене показали овощные консервы для детского питания сосиски (+0,38%), печенье (+0,32%), консервы овощные для детского питания (+0,25%), баранина (+0,24%), колбаса (+0,15%), маргарин (+0,13%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю картофель (-7,48%), свекла (-6,04%), капуста (-5,86%), бананы (-4,78%), морковь (-3,39%), огурцы (-2,89%) и помидоры (-2,08%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали телевизоры (+1%), спички (+0,85%), пеленки для младенцев (+0,53), туалетное мыло (+0,37%), мужские футболки и майки (+0,35%), зубные щетки (+0,24%), хозяйственное мыло (+0,2%).

Тем временем, согласно последней сводке от Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 15,3%, а продовольственная – 16,89%.


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