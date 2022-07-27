В Петербурге арестовали автолюбительницу по подозрению в наезде на сотрудника ГИБДД

Василеостровский районный суд Петербурга постановил отправить на два месяца в следственный изолятор 33-летнюю Елену Солодову, которую подозревают в нападении на представителя власти (ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба судов, под стражей она пробудет как минимум до 25 сентября.

По версии СК, в конце прошлой недели ее машину остановили в Василеостровском районе сотрудники ГИБДД, после чего она умышленно наехала на представителя власти. Последний, согласно материалам дела, получил повреждение пальца руки и связок колена, испытав физическую боль.

Силовики считают, что Солодова действовала, руководствуясь хулиганскими мотивами. Наличие у нее малолетнего ребенка не повлияло на смягчение меры пресечения.