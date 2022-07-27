ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:21

В Петербурге арестовали автолюбительницу по подозрению в наезде на сотрудника ГИБДД

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали автолюбительницу по подозрению в наезде на сотрудника ГИБДД

Василеостровский районный суд Петербурга постановил отправить на два месяца в следственный изолятор 33-летнюю Елену Солодову, которую подозревают в нападении на представителя власти (ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба судов, под стражей она пробудет как минимум до 25 сентября.

По версии СК, в конце прошлой недели ее машину остановили в Василеостровском районе сотрудники ГИБДД, после чего она умышленно наехала на представителя власти. Последний, согласно материалам дела, получил повреждение пальца руки и связок колена, испытав физическую боль.

Силовики считают, что Солодова действовала, руководствуясь хулиганскими мотивами. Наличие у нее малолетнего ребенка не повлияло на смягчение меры пресечения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама