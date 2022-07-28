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Новости 9:16

Сеть H&M выставила на продажу свои российские активы

фото ЗакС политика Сеть H&M выставила на продажу свои российские активы

Торговая сеть H&M ищет покупателя на свои российские активы: будущему владельцу предлагается приобрести права аренды на порядка 170 магазинов, распределительный центр площадью почти 58 тысяч кв. метров и запасы товара на сумму 210 млн долларов, информирует "Коммерсант"

По мнению опрошенных изданием игроков рынка, вряд ли компании удастся найти покупателя, который возьмётся за управление такой большой сетью.

H&M Group остановила свою деятельность в РФ после начала специальной военной операции на Украине. 18 июля компания заявила об уходе с отечественного рынка. В сети оценили в 2 млрд шведских крон (примерно 11 млрд рублей) потери из-за закрытия бизнеса в стране. Сообщалось также, что H&M будет открывать свои магазины для распродажи остатков коллекций.

H&M Group пришла в Россию в 2009 году. Под её управлением кроме одноимённого бренда находятся также Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday. В прошлом году общая выручка компании в РФ составила порядка 75 млрд рублей.


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