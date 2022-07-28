"Магнит" открыл новый дискаунтер в Петербурге

В Северной столице начал работу ещё один магазин нового дискаунтера "Моя цена": развитием сети с продуктами по сниженным ценам занимается "Магнит". Пока что в городе открыто только четыре точки, пишет "РБК Петербург".

Стоимость продуктов в магазинах "Моя цена" будет на 15% ниже, чем в рядовых "Магнитах". Средний чек составляет 338 рублей.

В сети "Моя цена" представлено свыше двух тысяч различных товарных позиций. Ввиду сложной экономической ситуации в стране и падения реальных доходов населения формат дискаунтеров в последнее время получил большую популярность, отметили в разговоре с РБК рыночные эксперты.

Новый магазин расположен на Кушелевской дороге в Калининском районе.