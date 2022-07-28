ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:58

WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей за повторный отказ хранить данные пользователей в РФ

фото ЗакС политика WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей за повторный отказ хранить данные пользователей в РФ

Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей из-за повторного отказа хранить данные пользователей в России, делится "Интерфакс".

Согласно действующему российскому законодательству, зарубежные сервисы обязаны хранить данные россиян в РФ. Многие компании не соглашаются на такие условия. По этой причине ранее уже штрафовали, среди прочих, Apple, Zoom, Airbnb, Twitter.

В августе прошлого года WhatsApp получил первый штраф за отказ локализовать данные россиян. Тогда сумма санкции составила 4 млн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама