WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей за повторный отказ хранить данные пользователей в РФ

Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей из-за повторного отказа хранить данные пользователей в России, делится "Интерфакс".

Согласно действующему российскому законодательству, зарубежные сервисы обязаны хранить данные россиян в РФ. Многие компании не соглашаются на такие условия. По этой причине ранее уже штрафовали, среди прочих, Apple, Zoom, Airbnb, Twitter.

В августе прошлого года WhatsApp получил первый штраф за отказ локализовать данные россиян. Тогда сумма санкции составила 4 млн рублей.