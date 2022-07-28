Дело о чучеле: Показания оскорбленного кабельщика

фото Ники Самусик

В Петербурге начали рассматривать дело пацифиста Игоря Мальцева. На Масленицу он сжег чучело, наряженное в армейский бушлат. Перформанс расценили как хулиганство по мотивам политической вражды и отправили его автора в СИЗО. На первом заседании суда выступил военнослужащий-кабельщик, который рассказал, что видео оскорбило лично его и других военных.

Первое заседание по делу 23-летнего Игоря Мальцева прошло в Василеостровском районном суде 27 июля. Обвиняемый - уроженец Волжского Волгоградской области. По словам адвоката Дмитрия Герасимова, отец Мальцева - инвалид войны в Чечне. Сам обвиняемый называет себя пацифистом. Службе в армии он в свое время предпочел альтернативную гражданскую службу.

В Петербурге Мальцев работал мастером по ремонту велосипедов в Decathlon. Не так давно эта сеть покинула Россию, но Мальцев закрытия магазинов не увидел. С начала марта он находится в СИЗО.

На Масленицу группа друзей нарядила чучело в армейский бушлат и подожгла на льду реки Малой Невки. Перформанс сняли на видео, которое позже появилось в Telegram-канале движения "Весна".

Полицейские изучили видеозапись и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти к военнослужащим (ст. 213 УК РФ). Позже в коммунальной квартире на Петроградской стороне удалось задержать подозреваемых: Игоря Мальцева и Софью Семенову. Семеновой назначили запрет определенных действий, и она покинула страну. Ее товарища отправили в следственный изолятор, в котором он провел последующие 4,5 месяца.

Обвинение считает Мальцева не просто участником акции, но ее организатором. По версии прокуратуры, он якобы "разработал план и распределил роли" и вместе со своими товарищами "продемонстрировал неуважение к обществу, действующей власти, военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации".

Мальцев свое участие не отрицает. Однако он уточнил, что проводил перформанс не против военнослужащих.

Адвокат Герасимов добавил, что состава преступления в совершенном перформансе не видит. Защитник обратил внимание, что на сожженном бушлате не присутствовало никаких знаков отличия. Обвинение, в свою очередь, заметило, что на форме были места для шевронов, нашивок и погон. Позже это подтвердил единственный свидетель, выступивший на первом заседании.

Свои показания суду дал Мурад Ахмедов. Ахмедов - военный, служит в Петербурге кабельщиком-монтажником. Об акции Мальцева свидетель читал в СМИ, каких именно - не запомнил. Кроме того, видео сожжения чучела Ахмедову и его сослуживцу показали на работе. По словам свидетеля, через командование на них вышли следователи и предложили дать свидетельские показания.

- Это было предложение, не приказ. Я давал показания добровольно, - подчеркнул Ахмедов.

Кабельщик посчитал, что организаторы акции оскорбили его и других военнослужащих, в том числе тех, кто участвует в специальной военной операции. Он отметил, что вместе со всеми своими товарищами по службе разделяет политику российской власти.

- Масленица - это праздник, который избавляет от чего-то ненужного. Значит, военнослужащие не нужны, так выходит? - рассуждал свидетель.

- Чучело Масленицы обычно одевают в наряд женщины. Это же не интерпретируют как ненависть к женщинам? - уточнил Мальцев, но вопрос остался риторическим.

Отвечая участникам процесса, свидетель рассуждал о том, что форму военнослужащего нужно чтить и обращаться с ней аккуратно и что, хотя сам он получает информацию в основном из программы "Вести", к людям, которые имеют другую точку зрения, относится нормально. Главное - чтобы всё было по закону.

- Мы живем в демократической стране. Все имеют право выражать свое негодование, но в законной форме, - заметил Ахмедов.

Адвокат Герасимов переспросил его, что это за законные формы. Свидетель ненадолго задумался.

- Есть митинги, - ответил он.

Несколько слушателей, следивших за процессом, засмеялись. Судья Евгения Савина велела всем покинуть зал. Вышли человек 20, в основном это были друзья обвиняемого. Прессе разрешили остаться, но вскоре обвинение заявило ходатайство об отложении.

В деле заявлены еще четыре свидетеля, в том числе сослуживец Ахмедова. Все они в день первого заседания находились не в Петербурге. Однако защита надеется допросить и этих людей. Процесс возобновится 10 августа.

Сергей Еремеев