Петербуржец получил год ограничения свободы из-за пьяного "минирования" собственной квартиры

Кировский райсуд Петербурга назначил год ограничения свободы местному жителю Якову Игнатенкову, который признан виновным в рамках уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что в октябре прошлого года Игнатенков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу "112" и заявил о якобы минировании собственной квартиры, которая находится на проспекте Маршала Жукова, 56.

Прибывшие по адресу правоохранители нашли на месте только пьяного Игнатенкова, никаких взрывчатых веществ или опасных предметов в ходе осмотра обнаружено не было.