ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:27

Петербуржец получил год ограничения свободы из-за пьяного "минирования" собственной квартиры

фото ЗакС политика Петербуржец получил год ограничения свободы из-за пьяного "минирования" собственной квартиры

Кировский райсуд Петербурга назначил год ограничения свободы местному жителю Якову Игнатенкову, который признан виновным в рамках уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что в октябре прошлого года Игнатенков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу "112" и заявил о якобы минировании собственной квартиры, которая находится на проспекте Маршала Жукова, 56.

Прибывшие по адресу правоохранители нашли на месте только пьяного Игнатенкова, никаких взрывчатых веществ или опасных предметов в ходе осмотра обнаружено не было.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама