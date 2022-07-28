Возле Пулковского водохранилища появится новый жилой квартал

На прилегающей к Пулковскому водохранилищу территории обустроят новую жилую зону, пишет пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре. Проект строительства одобрили в четверг, 28 июля, члены Градостроительного совета Петербурга.

Ожидается, что к возведению малоэтажных домов застройщик приступит уже в следующем году. Квартал разместится прямо на берегу водохранилища. Ожидается, что проект будет сдан до конца 2028 года.

Кроме жилой зоны для горожан сформируют также пешеходный бульвар.

Стоимость проекта не конкретизируется.