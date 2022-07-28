ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:05

Петербург потратит почти 3,5 миллиарда рублей на передачу данных с видеокамер

фото ЗакС политика Петербург потратит почти 3,5 миллиарда рублей на передачу данных с видеокамер

СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" разместило на сайте госзакупок три конкурса на оказание услуг по передаче данных с устройств системы "Безопасный город", пишет 28 июля "Деловой Петербург". Общая стоимость размещенных лотов составила 3,41 миллиарда рублей.

"Оказание телекоммуникационных услуг в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по передаче данных с устройств мониторинга рубежей фотовидеофиксации (вторая очередь) в центр обработки и хранения данных", — звучит техзадание к одному из конкурсов.

Начальная цена первого конкурса составляет 312,9 миллиона рублей, второго — 480 миллионов рублей, третьего — 2,623 миллиарда рублей. Согласно условиям, исполнитель должен обеспечить передачу данных в Городской мониторинговый центр с уже имеющихся видеокамер по более чем 4,5 тысячам адресов.

Услуги должны оказываться в период с середины 2022 года по конец 2024 года. Итоги конкурса подведут в середине августа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама