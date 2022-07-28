Петербург потратит почти 3,5 миллиарда рублей на передачу данных с видеокамер

СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" разместило на сайте госзакупок три конкурса на оказание услуг по передаче данных с устройств системы "Безопасный город", пишет 28 июля "Деловой Петербург". Общая стоимость размещенных лотов составила 3,41 миллиарда рублей.

"Оказание телекоммуникационных услуг в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по передаче данных с устройств мониторинга рубежей фотовидеофиксации (вторая очередь) в центр обработки и хранения данных", — звучит техзадание к одному из конкурсов.

Начальная цена первого конкурса составляет 312,9 миллиона рублей, второго — 480 миллионов рублей, третьего — 2,623 миллиарда рублей. Согласно условиям, исполнитель должен обеспечить передачу данных в Городской мониторинговый центр с уже имеющихся видеокамер по более чем 4,5 тысячам адресов.

Услуги должны оказываться в период с середины 2022 года по конец 2024 года. Итоги конкурса подведут в середине августа.