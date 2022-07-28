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Новости 16:25

Правительство выделило свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

фото ЗакС политика Правительство выделило свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Члены кабинета министров РФ договорились выделить регионам свыше 10 млрд рублей в качестве меры поддержки неработающих пенсионеров, распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

На дополнительные доплаты к пенсии смогут претендовать пенсионеры, чей доход меньше установленного прожиточного минимума, который, напомнил премьер-министр, с 1 июля возрос на 10%.

Субсидии распределят по регионам. Ожидается, что мера позволит частично компенсировать расходы региональных бюджетов на обозначенные цели. В итоге надбавки к пенсии должны получить более 1 млн граждан.

В 2020 году в России был изменён порядок назначения и выплаты социальной доплаты к пенсии, которую начисляют неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума: выплаты перешли на региональный уровень, средства выделяются из бюджетов российских субъектов. Сумма доплаты зависит от величины прожиточного минимума, который установлен в регионе.


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