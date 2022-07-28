Правительство выделило свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Члены кабинета министров РФ договорились выделить регионам свыше 10 млрд рублей в качестве меры поддержки неработающих пенсионеров, распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

На дополнительные доплаты к пенсии смогут претендовать пенсионеры, чей доход меньше установленного прожиточного минимума, который, напомнил премьер-министр, с 1 июля возрос на 10%.

Субсидии распределят по регионам. Ожидается, что мера позволит частично компенсировать расходы региональных бюджетов на обозначенные цели. В итоге надбавки к пенсии должны получить более 1 млн граждан.

В 2020 году в России был изменён порядок назначения и выплаты социальной доплаты к пенсии, которую начисляют неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума: выплаты перешли на региональный уровень, средства выделяются из бюджетов российских субъектов. Сумма доплаты зависит от величины прожиточного минимума, который установлен в регионе.