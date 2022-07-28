"Спасибо, что любишь наших солдат": Беглов встретился с белгородским мальчиком-"танкистом" Алёшей

Петербургский градоначальник Александр Беглов принял в Смольном "делегацию" из Белгородской области: на встречу с городским главой в сопровождении мамы и брата приехал известный благодаря "патриотическим" роликам в интернете мальчик Алёша Павличенко.

Восьмилетний юноша прославился в сети после того, как его мама начала выкладывать видео, в котором он салютует российской военной технике, которая возвращается из зоны спецоперации.

"Алёша, спасибо тебе за то, что ты любишь нашу Родину, наших солдат. Для них большая радость видеть тебя. Для них очень важно, что их поддерживают не только взрослые, но и дети", - уверен Беглов.

Алёша вместе с мамой, бабушкой и старшим братом побывал в Петербурге с экскурсией в "Ленрезерве", посмотрели на полуденный выстрел пушки на Петропавловской крепости и впечатлились репетицией парада ко дню ВМФ.

Беглов, в свою очередь, рассказал им о бункере в Смольном, функционировавшем в годы ВОВ. Напоследок братьям подарили наборы игрушек, футбольные мячи с символикой "Зенита" и именные бескозырки.

Фото: пресс-служба Смольного