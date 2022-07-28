В Казахстане рассказали о гостеприимстве Петербурга

В Алматы и Нур-Султане прошло роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", с которым в Казахстан приехали представители городского комитета по туризму и Городского туристско-информационного бюро, делится пресс-служба Смольного.

"Используем все возможности, чтобы как можно шире представить туристский потенциал города в России и за рубежом", – презентовал программу губернатор Александр Беглов.

Туристической отрасли Казахстана их петербургские коллеги рассказали о своих новых программах. В частности, роуд-шоу в Алматы посетили 83 турфирмы, а в Нур-Султане — 75. Специалисты обсудили варианты дальнейшего взаимодействия. В Смольном напомнили, что между Россией и Казахстаном установлен безвизовый режим, а из Северной столицы на регулярной основе летают рейсы в Актау.

Городскому бюджету поездка обошлась в 11,4 млн рублей. ГКУ "Городское туристско-информационное бюро" разместило закупку на проведение тура в середине июня. Победителем электронного аукциона стало ООО "Турбизнес". Согласно аукционной документации, в рамках контракта представители Петербурга также должны были посетить родину губернатора - Азербайджан.

Отмечается, что туроператоры из Казахстана отметили туристский потенциал города на Неве и заявили о готовности совместного развития бизнеса.