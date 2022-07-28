Маршрут автобуса № 176 продлят до Финляндского вокзала

Комитет по транспорту Петербурга известил об изменении в работе автобуса № 176, информирует пресс-служба ведомства. Его маршрут будет продлён до Финляндского вокзала.

Указывается, что нововведение вступит в силу начиная с 1 августа. Автобусная трасса проляжет от Суздальского проспекта до железнодорожного вокзала. Единственное уточнение, о котором сообщили в комтрансе, заключается в том, что по новой трассе автобус не будет следовать по участку Суздальского проспекта, Тимуровской улицы, улицы Ушинского и улицы Демьяна Бедного.

Трасса автобуса № 176 выглядит следующим образом: от Гражданского пр. до Ручьёв по привычному маршруту, далее по Пискарёвскому пр., пр. Мечникова, Кондратьевскому пр., Бестужевской ул., Лабораторному пр., Лабораторной ул., Кондратьевскому пр., Арсенальной наб. (обратно по ул. Комсомола), до пл. Ленина.