Полиция в Москве задержала активиста за наклейки о Навальном и Путине

В Москве дорожные полицейские задержали активиста Михаила Кригера из-за двух наклеек на его автомобиле, рассказал он 28 июля правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*. Обе они содержали положительные отзывы о политике Алексее Навальном, при этом во второй также говорилось об отрицательном отношении автовладельца к президенту Владимиру Путину.

Кригера доставили в ОВД "Якиманка", на помощь ему прибыла адвокат от "ОВД-Инфо"* Мария Вараева. В итоге активиста отпустили из отдела полиции под обязательство явиться для составления протокола.

В минувшем мае Тверской суд Москвы арестовал Кригера на четверо суток по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Согласно версии полицейских, активист якобы громко ругался нецензурными словами в подъезде своего дома, не обращая внимания на соседей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов