ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:08

Полиция в Москве задержала активиста за наклейки о Навальном и Путине

фото ЗакС политика Полиция в Москве задержала активиста за наклейки о Навальном и Путине

В Москве дорожные полицейские задержали активиста Михаила Кригера из-за двух наклеек на его автомобиле, рассказал он 28 июля правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*. Обе они содержали положительные отзывы о политике Алексее Навальном, при этом во второй также говорилось об отрицательном отношении автовладельца к президенту Владимиру Путину.

Кригера доставили в ОВД "Якиманка", на помощь ему прибыла адвокат от "ОВД-Инфо"* Мария Вараева. В итоге активиста отпустили из отдела полиции под обязательство явиться для составления протокола.

В минувшем мае Тверской суд Москвы арестовал Кригера на четверо суток по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Согласно версии полицейских, активист якобы громко ругался нецензурными словами в подъезде своего дома, не обращая внимания на соседей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама