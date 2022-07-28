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В Петербурге за неделю выявили один случай клещевого энцефалита

фото ЗакС политика В Петербурге за неделю выявили один случай клещевого энцефалита

В период с 21 по 27 июля в медучреждения Петербурга обратились 665 человек с жалобами на укусы клещей, сообщило в четверг региональное управление Роспотребнадзора. Среди пострадавших 147 оказались детьми в возрасте до 17 лет.

Непосредственно в черте города за неделю произошло 88 случаев присасывания клещей. Чаще всего это случалось в Курортном (43) и Пушкинском (10), а также Приморском и Выборгском (по шесть случаев) районах.

Также за это время был выявлен один случай заражения клещевым энцефалитом среди взрослых, произошло это в Лодейнопольском районе Ленобласти. Также сообщается о 14 новых случаях иксодового клещевого боррелиоза, из которых четыре приходится на детей до 14 лет.


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