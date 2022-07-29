ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:29

В Госдуме предложили ввести скидочные карты для малоимущих

фото ЗакС политика В Госдуме предложили ввести скидочные карты для малоимущих

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о выдаче малоимущим специальных скидочных карт, сообщили 29 июля "Известия". По ним граждане смогут приобретать по сниженной стоимости продукты и лекарства в магазинах и аптеках, ставших партнерами программы, поведал изданию соавтор инициативы депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

Поправки вносятся в закон "О государственной социальной помощи". Предполагается, что скидочные карты будут бессрочными, получить их смогут россияне, чей доход не превышает прожиточного минимума (на текущий момент это 13,9 тысячи рублей в среднем по России). Карты будут действовать в торговых точках участников программы, причем присоединение к ней предполагается сделать сугубо добровольным для предпринимателей. Последние сами смогут определять время предоставления и размер скидок для держателей карты, а также перечень дисконтных товаров.

В беседе с "Известиями" Нилов предположил, что присоединение к программе может оказаться полезным для предпринимателей. "Для них [представителей бизнеса] этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей", — выразил мнение депутат.

Согласно предлагаемым поправкам, малоимущие россияне смогут получить карты в МФЦ или же в органах соцзащиты по заранее написанному заявлению. Система может заработать с 1 января 2023 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама