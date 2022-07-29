В Госдуме предложили ввести скидочные карты для малоимущих

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о выдаче малоимущим специальных скидочных карт, сообщили 29 июля "Известия". По ним граждане смогут приобретать по сниженной стоимости продукты и лекарства в магазинах и аптеках, ставших партнерами программы, поведал изданию соавтор инициативы депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

Поправки вносятся в закон "О государственной социальной помощи". Предполагается, что скидочные карты будут бессрочными, получить их смогут россияне, чей доход не превышает прожиточного минимума (на текущий момент это 13,9 тысячи рублей в среднем по России). Карты будут действовать в торговых точках участников программы, причем присоединение к ней предполагается сделать сугубо добровольным для предпринимателей. Последние сами смогут определять время предоставления и размер скидок для держателей карты, а также перечень дисконтных товаров.

В беседе с "Известиями" Нилов предположил, что присоединение к программе может оказаться полезным для предпринимателей. "Для них [представителей бизнеса] этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей", — выразил мнение депутат.

Согласно предлагаемым поправкам, малоимущие россияне смогут получить карты в МФЦ или же в органах соцзащиты по заранее написанному заявлению. Система может заработать с 1 января 2023 года.