Дрозденко пообещал уполовинить стоимость подключения к электроэнергии для проживших в области больше года

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал в своем Telegram-канале 29 июля оставить доступным подключение жителей региона к электросетям. Как следует из опубликованного им поста, речь идет о льготниках и о тех, кто получил регистрацию в области более одного года назад.

По утверждению Дрозденко, стоимость подключения к электроэнергии для всех категорий льготников составит 1 000 рублей за кВт. Зарегистрированным более года назад губернатор пообещал установить стоимость подключения "на уровне 50% от тарифа, а именно 4350 рублей за кВт".

"Законопроект, устанавливающий эту льготу, будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание в осеннюю сессию", — пообещал Дрозденко. По его словам, на стоимость подключения заметно влияет протяженность электросетей, а она в Ленобласти "очень значительна".

"Тем не менее, после принятия закона, бюджет региона позволит нам компенсировать эти затраты фактически всем жителям области", — выразил надежду чиновник.