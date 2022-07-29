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Новости 10:59

Минобрнауки хочет приплачивать студентам за патриотизм

фото ЗакС политика Минобрнауки хочет приплачивать студентам за патриотизм

Минобрнауки выступило с предложением добавить в список оснований для выплаты повышенной стипендии студентам их систематическое участие в проведении патриотических мероприятий, сообщило ТАСС в четверг вечером.

Авторы инициативы предлагают назначать повышенную стипендию "за систематическое участие" студента в разнообразных патриотических мероприятиях. При этом посещать их учащийся должен в течение года, предшествующего начислению.

Сами мероприятия должны быть направлены "на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения". Речь идет о тех, которые проводят организации, работающие в сфере молодежной политики. При этом само участие в них студента должно подтверждаться документально.

Сейчас правом на повышенную стипендию обладают студенты-отличники, призеры олимпиад, а также обладатели достижений в проектной, научной, спортивной и иной деятельности.


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