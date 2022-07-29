Полиция задержала в Москве экс-координатора кемеровского штаба Навального* Пахомову

Московская полиция задержала экс-координатора кемеровского штаба Навального* Ксению Пахомову, сообщил 29 июля бывший сотрудник ФБК* Дмитрий Низовцев в соцсетях.

По сообщению Низовцева, задержание произошло в пятницу утром на столичном вокзале, куда Пахомова прибыла из Петербурга, где сейчас проживает. Соратник Навального указал, что активистку увезли в Следственный комитет. Причины задержания неизвестны.

Низовцев отдельно уточнил, что Пахомова перестала быть координатором штаба Навального* в Кузбассе еще четыре года назад.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.