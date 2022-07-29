ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:25

Полиция задержала в Москве экс-координатора кемеровского штаба Навального* Пахомову

фото ЗакС политика Полиция задержала в Москве экс-координатора кемеровского штаба Навального* Пахомову

Московская полиция задержала экс-координатора кемеровского штаба Навального* Ксению Пахомову, сообщил 29 июля бывший сотрудник ФБК* Дмитрий Низовцев в соцсетях.

По сообщению Низовцева, задержание произошло в пятницу утром на столичном вокзале, куда Пахомова прибыла из Петербурга, где сейчас проживает. Соратник Навального указал, что активистку увезли в Следственный комитет. Причины задержания неизвестны.

Низовцев отдельно уточнил, что Пахомова перестала быть координатором штаба Навального* в Кузбассе еще четыре года назад.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама