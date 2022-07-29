Сыну бывшего иркутского губернатора-коммуниста Левченко присудили 9 лет колонии

Суд в Иркутске приговорил к девяти годам колонии общего режима Андрея Левченко, который приходится сыном экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

По версии следствия, Левченко-младший стал организатором преступного сообщества, которое мошенническими действиями нанесло бюджету ущерб в размере 1 млрд рублей. Согласно материалам дела, сообщество создало картель на рынке лифтового оборудования, в результате чего лифты закупались по завышенным ценам.

С момента возбуждения дела Сергей Левченко и многие его соратники по КПРФ отзывались о деле его сына как о политически мотивированном. Свои губернаторские полномочия коммунист сложил досрочно в конце 2019 года, когда его сын уже находился под уголовным преследованием. В настоящее время Левченко-старший имеет мандат депутата Госдумы.