ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:32

Сыну бывшего иркутского губернатора-коммуниста Левченко присудили 9 лет колонии

фото ЗакС политика Сыну бывшего иркутского губернатора-коммуниста Левченко присудили 9 лет колонии

Суд в Иркутске приговорил к девяти годам колонии общего режима Андрея Левченко, который приходится сыном экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры. 

По версии следствия, Левченко-младший стал организатором преступного сообщества, которое мошенническими действиями нанесло бюджету ущерб в размере 1 млрд рублей. Согласно материалам дела, сообщество создало картель на рынке лифтового оборудования, в результате чего лифты закупались по завышенным ценам.

С момента возбуждения дела Сергей Левченко и многие его соратники по КПРФ отзывались о деле его сына как о политически мотивированном. Свои губернаторские полномочия коммунист сложил досрочно в конце 2019 года, когда его сын уже находился под уголовным преследованием. В настоящее время Левченко-старший имеет мандат депутата Госдумы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама