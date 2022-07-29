На Шишлова составили протокол о "дискредитации армии"

Петербургские полицейские составили протокол по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил) в отношении депутата ЗакСа от партии "Яблоко" Александра Шишлова. Главу фракции преследуют в связи с его постами "ВКонтакте", передает партийная пресс-служба. Речь идет о публикациях, посвященных кончине основателя ЛДПР Владимира Жириновского и георгиевской ленте как одному из символов военной спецоперации на Украине. Экспертизу текстов депутата провела доцент РГПУ имени Герцена В.А. Абакумова.

"Печально видеть, как представитель уважаемого вуза пытается подстроится под формулировки недавно принятых "законов о фейках и дискредитации", ограничивающих конституционные права на свободу слова и информацию, а полиция, которая в соответствии с законом должна быть органом охраны правопорядка, все чаще оказывается вынужденной решать политические задачи запугивания и преследования инакомыслящих", - прокомментировал возбуждение дела Шишлов.

Его однопартиец Борис Вишневский не сомневается в политической подоплеке преследования коллеги и напоминает, что, согласно федеральному законодательству, народный избранник должен быть защищен своим статусом от привлечения к юридической ответственности за публично выраженное мнение. Дело, ставшее первым в России делом по статье 20.3.3 КоАП в отношении депутата регионального уровня, рассмотрит Петроградский районный суд.