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Новости 17:36

В Петербурге появился новый водный маршрут по историческому центру

фото ЗакС политика В Петербурге появился новый водный маршрут по историческому центру

Петербургские чиновники и депутаты дали старт новому водному туристическому маршруту, охватывающему достопримечательности города, передает пресс-служба комитета по развитию туризму.

Маршрут начинается у Спаса на Крови, откуда открывается на весь "золотой треугольник", после чего судно следует в Коломну, к Никольскому собору и так называемым "блоковским местам". По мнению главы профильного комитета Сергея Корнеева, этот район следует считать недооцененным и "недораскрытым".

"Это место встреч, проведения множества активных и познавательных мероприятий и уютного семейного отдыха. Добраться сюда по воде – еще один способ взглянуть на мегаполис по-новому, почувствовать его красоту и неповторимый облик", - приводятся его слова.

В свою очередь, депутат ЗакСа Ирина Иванова обратила внимание на то, что в Петербург, как правило, приезжают особенные гости.

фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Иванова Ирина Владимировна 

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