Бельский и Беглов поздравили следователей с профессиональным праздником

Спикер петербургского парламента Александр Бельский обратился к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника, который с участием официальных лиц отпраздновали в Горном университете.

"Вы выполняете непростую работу, расследуете сложные, резонансные дела, требующие мужества, выдержки, профессионализма. Когда они доводятся до конца, жители Петербурга осознают важность вашей службы", - произнес депутат перед собравшимися.

По мнению единоросса, сотрудники Следственного комитета - одни из тех людей, на ком держится общая национальная стабильность и внутреннее чувство защищенности у граждан.

В свою очередь, губернатор Александр Беглов со сцены заметил, что работа следователей всегда была востребована и всегда защищала интересы россиян и страны в целом.

В ходе мероприятия, освещенного пресс-службой ЗакСа, Бельский раздал лучшим следователям грамоты и благодарности от своего имени.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа