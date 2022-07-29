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Новости 17:59

Бельский и Беглов поздравили следователей с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Бельский и Беглов поздравили следователей с профессиональным праздником

Спикер петербургского парламента Александр Бельский обратился к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника, который с участием официальных лиц отпраздновали в Горном университете.

"Вы выполняете непростую работу, расследуете сложные, резонансные дела, требующие мужества, выдержки, профессионализма. Когда они доводятся до конца, жители Петербурга осознают важность вашей службы", - произнес депутат перед собравшимися.

По мнению единоросса, сотрудники Следственного комитета - одни из тех людей, на ком держится общая национальная стабильность и внутреннее чувство защищенности у граждан.

В свою очередь, губернатор Александр Беглов со сцены заметил, что работа следователей всегда была востребована и всегда защищала интересы россиян и страны в целом.

В ходе мероприятия, освещенного пресс-службой ЗакСа, Бельский раздал лучшим следователям грамоты и благодарности от своего имени.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 

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