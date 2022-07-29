В Госдуму внесен законопроект об ужесточении требований к владельцам оружия

Курганская облдума совместно с сенатором Сергеем Муратовым внесли 29 июля на рассмотрение Госдумы поправки к закону "Об оружии", информация об этом содержится в парламентской электронной базе.

Как указывают авторы проекта, существующее законодательство допускает отказы в выдаче лицензии на оружие при повторном привлечении лица к административной ответственности в течение года. Если же гражданин совершает такое нарушение однократно, то он сохраняет право на владение оружием. Подобную ситуацию и намереваются изменить инициаторы, предлагая не выдавать лицензии нарушителям до завершения вынесенного наказания, и ограничивать право на владение оружием гражданам, допускающим противоправное поведение.

Законотворцы ссылаются на пример своего земляка, который четырежды с 2015 по 2019 годы привлекался к административной ответственности, но никогда не дважды за год. Последнее не позволило контролирующим органам лишить его лицензии на владение охотничьим ружьем, из которого он в итоге в пьяном виде застрелил полицейского.

"Внесение предлагаемых изменений в ФЗ "Об оружии" <...> позволило бы контролирующим органам оперативно реагировать и аннулировать разрешительные документы, изымать оружие у лиц, совершивших противоправные деяния, и, как следствие, предотвращать более тяжкие деяния, совершаемые с использованием оружия", — полагают авторы законопроекта.