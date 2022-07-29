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Новости 18:51

Суд в Новгороде оправдал главу местной ячейки "Яблока" по делу о "дискредитации армии"

фото ЗакС политика Суд в Новгороде оправдал главу местной ячейки "Яблока" по делу о "дискредитации армии"

Новгородский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, оштрафовавшей местного "яблочника" Виктора Шалякина на 45 тысяч рублей по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба его партии. Таким образом была удовлетворена апелляция, поданная защитой Шалякина.

Примечательно, что при этом апелляцию на второе обвинительное судебное решение, по административному делу об оскорблении президента, суд отклонил.

В апреле председателя новгородского отделения "Яблока" уже штрафовали за посты о военной спецоперации на Украине, опубликованные "ВКонтакте". Тот штраф в размере 30 тысяч рублей Шалякину оспорить так и не удалось.

фото: Виктор Шалякин общается с полицией на "Земском съезде", 2021 год


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