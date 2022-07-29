"Ельциниста" Оброскова не допустили до выборов в МО "Невский округ"

Территориальная избирательная комиссия № 52 в пятницу, 29 июля, решила отказать в регистрации кандидатом в депутаты МО "Невский округ" основателю газеты "Трезвый Петроград" и идеологу интернет-сообщества "Ельцин был скином" Анатолия "хЕВАх" Оброскова. Соответствующее решение опубликовано на сайте ТИК.

Для участия в местных выборах самовыдвиженцу было необходимо собрать 13 подписей избирателей. Обросков принес в избирком шесть. Все они были признаны недействительными.

Двумя днями ранее Обросков выложил на своей странице "ВКонтакте" видеообращение к Элле Памфиловой. В нем он призвал председателя ЦИК "отказаться от дискриминационной позиции" по отношению к лично ему, а также "сообществам уличных художников, независимых кинематографистов, театральных деятелей, футбольных болельщиков, трансгендеров и в целом к комдвижению".

Напомним, Обросков заявляет о намерении участвовать практически во всех выборах, которые проходят в Петербурге. Однако каждый раз не проходит этап сбора подписей. Он уже объявил, что намерен выдвигаться в президенты в 2024 году и в рамках своей кампании будет отстаивать использование буквы "ё" и требовать перенести памятник Чижику-пыжику с набережной реки Фонтанки.