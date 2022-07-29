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Новости 20:16

Со следующего года в Петербурге начнут производить баллистический полиэтилен

фото ЗакС политика Со следующего года в Петербурге начнут производить баллистический полиэтилен

До конца 2022 года на территории Петербурга построят ангар, в который завезут технику для производства баллистического полиэтилена. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора завода АО "НПО Спецматериалов" Никиту Сильникова, выпуск продукта, применяемого в изготовлении касок и бронировании автомобилей, станет возможным в первой половине следующего года. Как пояснил специалист, баллистический полиэтилен часто называют сверхвысокомолекулярным, и до сих пор в промышленных масштабах в России его еще не производили.

"В первой половине следующего года мы уже рассчитываем ввести в эксплуатацию оборудование. Его совокупная мощность исчисляется десятками миллионов квадратных метров в год", - рассказал он.

В ходе рабочего визита в Петербург 29 июля завод Сильникова посетил вице-премьер Денис Мантуров, интересовавшийся "импортозаместительным" потенциалом АО "НПО Спецматериалов".

"Сейчас довольно сложно дела обстоят с оборудованием, поскольку станкостроение в России сейчас не на высоте", - признался директор завода.

По его прогнозу, за пять ближайших лет европейские станки можно будет заменить на отечественные и китайские.


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