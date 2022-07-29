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Смольный санкционировал работу более ста двадцати палаток для торговли арбузами

фото ЗакС политика Смольный санкционировал работу более ста двадцати палаток для торговли арбузами

Комитет имущественных отношений через свою пресс-службу опубликовал список из более чем 120 адресов, по которым петербуржцы смогут легально приобрести дыни и арбузы. Реализация бахчевых культур будет осуществляться во всех районах, кроме Центрального. Наибольшее количество торговых точек получило лицензию в Красносельском (29), Московском (15), Калининском (13) и Красногвардейском (10) районах.

В комитете отметили, что кроме участков, попавших в список, торговать арбузами и дынями разрешается на приватизированных участках земли, а также на ярмарках.

Как и в предыдущие годы, санкционированные развалы будут функционировать с 1 августа по 15 октября.


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