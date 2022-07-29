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Новости 20:59

Юрлицо Венедиктова* внесли в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Юрлицо Венедиктова* внесли в реестр СМИ-иноагентов

Минюст в пятницу, 29 июля, объявил о новых иностранных агентах. В списке СМИ, выполняющих эту роль, оказалось ООО "Иноагент ААВ"**, оформленное на медиаменеджера Алексея Венедиктова*. Таким образом, реестр СМИ-иноагентов насчитывает уже 169 позиций.

Отметим, что Венедиктов* в персональном качестве был признан СМИ-иноагентом в марте нынешнего года. Это случилось вскоре после того, как радиостанцию "Эхо Москвы", которую он возглавлял 24 года, отключили от эфира и ликвидировали из-за характера освещения военной спецоперации на Украине.

Экс-главред "Эха" продолжает помечать весь свой контент в интернете специальной "агентской" плашкой.

*Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес ООО "Иноагент ААВ" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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