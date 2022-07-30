За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла почти вдвое

В России за сутки зарегистрировали 12 248 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти вдвое больше, чем в прошлую субботу (тогда их насчитали 6953). За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 43 человека (на четыре больше, чем накануне). Сумели поправиться 6209 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 3888 новых больных, за ней следуют Петербург – 1457 (на 185 больше, чем накануне), и Подмосковье (1309). За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправилось 688 человек и скончались восемь (накануне семь). Отметим, что официальная заболеваемость в Петербурге вернулась к мартовским значениям.

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.