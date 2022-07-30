ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:58

Милонов призвал создать списки артистов, покинувших Россию после 24 февраля

фото ЗакС политика Милонов призвал создать списки артистов, покинувших Россию после 24 февраля

Избранный от Петербурга в Государственную думу депутат Виталий Милонов считает важной задачей составление списков знаменитостей, которые уехали из России с началом военной спецоперации на Украине. При этом никакого практического смысла в списках, как следует из его слов, искать не стоит, как и юридической силы.

"К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться как к трусам и предателям. Этого будет достаточно, чтобы они не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране", - приводит его позицию издание URA.RU.

Милонов убежден, что уехавшие в знак несогласия с внешней политикой РФ звезды нигде, кроме своей родины, не могут быть востребованы. Между тем эмигрировавшие Борис Гребенщиков, Noize MC, Oxxxymiron, Земфира, Монеточка и другие популярные артисты и музыканты ведут активную концертную деятельность в странах евроатлантического мира.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама