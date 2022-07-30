Милонов призвал создать списки артистов, покинувших Россию после 24 февраля

Избранный от Петербурга в Государственную думу депутат Виталий Милонов считает важной задачей составление списков знаменитостей, которые уехали из России с началом военной спецоперации на Украине. При этом никакого практического смысла в списках, как следует из его слов, искать не стоит, как и юридической силы.

"К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться как к трусам и предателям. Этого будет достаточно, чтобы они не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране", - приводит его позицию издание URA.RU.

Милонов убежден, что уехавшие в знак несогласия с внешней политикой РФ звезды нигде, кроме своей родины, не могут быть востребованы. Между тем эмигрировавшие Борис Гребенщиков, Noize MC, Oxxxymiron, Земфира, Монеточка и другие популярные артисты и музыканты ведут активную концертную деятельность в странах евроатлантического мира.