Из-за санкций в Петербурге закрылся концертный зал в эстонской церкви

На улице Декабристов в Петербурге прекратил работу концертный зал Яани Кирик, существовавший в стенах эстонской церкви Святого Иоанна, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на директора зала Инессу Разину. Сам приход продолжит свою работу, но камерную академическую музыку для публики играть здесь больше не будут, что стало следствием антироссийских мер.

"В связи со спецоперацией Эстония наложила санкции на Россию, разорвала культурные связи, теперь нельзя использовать оборудование музыкальное в здании Яани Кирик, которое принадлежит эстонской организации", - рассказала Разина.

Концертный зал существовал в течение последних одиннадцати лет, открывшись сразу после реставрации старинного здания.