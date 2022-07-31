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Новости 10:17

Путин прибыл в Кронштадт для участия в параде ВМФ

фото ЗакС политика Путин прибыл в Кронштадт для участия в параде ВМФ

Президент РФ Владимир Путин приехал в воскресенье, 31 июля, в Петербург для участия в параде по случаю Дня Военно-морского флота, информирует пресс-служба Кремля.

Путин уже объехал строй задействованных в мероприятии боевых кораблей в акватории близ Кронштадта на многофункциональном служебно-разъездном катере "Буревестник".

Вместе с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу глава государства уже побывал в парке "Остров фортов", создание которого курировала дочь министра Ксения. 

Отметим, что режиссёром торжества является Константин Эрнст. Флагман парада - фрегат Адмирал Горшков. 

Фото: kremlin.ru / 2019 год


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