Лакокрасочный завод Jotun в Ленобласти приобрела компания с Урала

Ушедшая из Росси норвежская компания Jotun Group нашла покупателя на свой лакокрасочный завод в Ленобласти: предприятие прибрёл строительный холдинг "Атомстройкомплекс" из Екатеринбурга, пишет "Деловой Петербург".

Согласно данным "Контур.Фокус", ООО "Йотун Пэйнтс" в единственном лице владеет ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность". Собственниками компании являются бизнесмены Валерий Ананьев (50%) и Павел Кузнецов (50%).

На Урале "Атомстройкомплекс" владеет 11 собственными заводами по производству строительных материалов, парк техники, а также проектный институт.

Норвежская Jotun Group объявила об уходе с российского рынка в марте на фоне проводимой на Украине военной спецоперации. Компания владела лакокрасочным заводом с Тосненском районе.