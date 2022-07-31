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Новости 11:13

Лакокрасочный завод Jotun в Ленобласти приобрела компания с Урала

фото ЗакС политика Лакокрасочный завод Jotun в Ленобласти приобрела компания с Урала

Ушедшая из Росси норвежская компания Jotun Group нашла покупателя на свой лакокрасочный завод в Ленобласти: предприятие прибрёл строительный холдинг "Атомстройкомплекс" из Екатеринбурга, пишет "Деловой Петербург".

Согласно данным "Контур.Фокус", ООО "Йотун Пэйнтс" в единственном лице владеет ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность". Собственниками компании являются бизнесмены Валерий Ананьев (50%) и Павел Кузнецов (50%).

На Урале "Атомстройкомплекс" владеет 11 собственными заводами по производству строительных материалов, парк техники, а также проектный институт.

Норвежская Jotun Group объявила об уходе с российского рынка в марте на фоне проводимой на Украине военной спецоперации. Компания владела лакокрасочным заводом с Тосненском районе.


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