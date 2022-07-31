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Три автобуса изменят свои маршруты в августе ввиду дорожных работ

фото ЗакС политика Три автобуса изменят свои маршруты в августе ввиду дорожных работ

В период с 1 по 30 августа в Петербурге вводятся коррективы в движение трёх автобусных маршрутов - № 12, 161, 169, известили в СПб ГКУ "Организатор перевозок". Изменения обусловлены дорожными работами.

Автобус № 12 перенаправят от конечной остановки "Улица Подвойского" по действующему маршруту до проспекта Пятилеток, далее по улице Джона Рида, улице Бадаева и далее по основной трассе до конечной остановки "Рощинская улица".

Автобус № 161 будет следовать от конечной остановки "Проспект Солидарности" по своему маршруту до проспекта Пятилеток, а затем по улице Ворошилова до конечной остановки "Улица Ворошилова, колледж". Обратный маршрут данного автобуса пройдёт от остановки "Улица Ворошилова, 1", после он будет следовать по улице Ворошилова, проспекту Пятилеток и, наконец, вернётся на привычный маршрут.

Автобус № 169 начнёт движение от конечной остановки "Метро "Проспект Большевиков", потом поедет по улицам Коллонтай, Бадаева, Джона Рида, проспекту Пятилеток, улице Ворошилова, развернётся у дома № 1 на улице Ворошилова, проследует по проспекту Пятилеток и далее встанет на привычнй маршрут . При этом в обратном направлении он проследует по действующей трассе.


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