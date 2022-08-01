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Новости 10:33

Беглов поздравил Дрозденко с 95-летием Ленинградской области

фото ЗакС политика Беглов поздравил Дрозденко с 95-летием Ленинградской области

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов обратился к своему коллеге Александру Дрозденко с поздравительной речью по случаю 95-летия Ленинградской области. Слова городского главы ретранслирует пресс-служба Смольного.

В обращении Беглов вспомнил об "общей судьбе" и исторической связи двух регионов, отметив при этом активное современное развитие Ленобласти. Губернатор напомнил, что область является одним из лидеров среди субъектов РФ по темпам ввода жилья, привлечения инвестиций, возведению заводов.

"Ленинградская область и Северная столица России живут и работают как одна агломерация. Мы выстраиваем единую систему обращения с отходами, вместе готовим и реализуем важные проекты модернизации Санкт-Петербургского транспортного узла, проводим газификацию домохозяйств, организуем совместные туристические маршруты", - подчеркнул руководитель города на Неве.

Также Беглов отметил кооперацию двух регионов по вопросам импортозамещения в условиях санкционного давления.

Резюмируя, губернатор пожелал Ленобласти её дальнейшего развития во всех сферах.


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