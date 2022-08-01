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Новости 10:59

Петербуржец предложил вернуть Финскому заливу его "русское" историческое название

фото ЗакС политика Петербуржец предложил вернуть Финскому заливу его "русское" историческое название

Житель Северной столицы Анатолий Киреев запустил на портале Change.org петицию с требованием вернуть Финскому заливу его историческое название "Котлино озеро".

Предложение горожанин обосновал недовольством, вызванным частыми отказами финского консульства в выдаче россиянам шенгенских виз.

"Предлагаю "забрать" у них Финский залив и вернуть ему историческое название Котлино озеро. Именно так водоём значится в Книге Большому чертежу. Пусть Петербург живет рядом с русскими озерами и русскими названиями!" — манифестирует автор петиции.

На момент написания заметки с предложением Киреева согласились 10 подписантов.

 


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