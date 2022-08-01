Петербуржец предложил вернуть Финскому заливу его "русское" историческое название

Житель Северной столицы Анатолий Киреев запустил на портале Change.org петицию с требованием вернуть Финскому заливу его историческое название "Котлино озеро".

Предложение горожанин обосновал недовольством, вызванным частыми отказами финского консульства в выдаче россиянам шенгенских виз.

"Предлагаю "забрать" у них Финский залив и вернуть ему историческое название Котлино озеро. Именно так водоём значится в Книге Большому чертежу. Пусть Петербург живет рядом с русскими озерами и русскими названиями!" — манифестирует автор петиции.

На момент написания заметки с предложением Киреева согласились 10 подписантов.