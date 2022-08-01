ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:29

"Ъ": Российские суды стали освобождать граждан Украины вместо депортации

фото ЗакС политика "Ъ": Российские суды стали освобождать граждан Украины вместо депортации

Российские суды стали отменять решения о депортации граждан Украины ввиду невозможности их исполнения: речь идёт только о тех украинцах, которые пребывают в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), пишет "Коммерсант".

В июне в подмосковном ЦВСИГ в Сахарово находились 113 граждан Украины, которых планировалось выслать из РФ ввиду нарушения миграционного законодательства. Однако после начала военной спецоперации пересечение границ двух стран стало невозможным, объяснили "Ъ" в московском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Украинцы, не имеющие документов, необходимых для пересечения границы, не могут их оформить ввиду закрытых в России консульств страны. В ФССП прорабатывают вопрос о прекращении исполнения судебных решений в части принудительного выдворения.

По информации Московской Хельсинкской группы (МХГ), на свободу из ЦВСИГ в Сахарово с 1 июля выпустили 21 украинца, которым отменили наказание в виде депортации, но оставив при этом штрафы. Из петербургского ЦВСИГ также отпустили 30 граждан Украины из 40 содержавшихся.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама