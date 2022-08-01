"Ъ": Российские суды стали освобождать граждан Украины вместо депортации

Российские суды стали отменять решения о депортации граждан Украины ввиду невозможности их исполнения: речь идёт только о тех украинцах, которые пребывают в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), пишет "Коммерсант".

В июне в подмосковном ЦВСИГ в Сахарово находились 113 граждан Украины, которых планировалось выслать из РФ ввиду нарушения миграционного законодательства. Однако после начала военной спецоперации пересечение границ двух стран стало невозможным, объяснили "Ъ" в московском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Украинцы, не имеющие документов, необходимых для пересечения границы, не могут их оформить ввиду закрытых в России консульств страны. В ФССП прорабатывают вопрос о прекращении исполнения судебных решений в части принудительного выдворения.

По информации Московской Хельсинкской группы (МХГ), на свободу из ЦВСИГ в Сахарово с 1 июля выпустили 21 украинца, которым отменили наказание в виде депортации, но оставив при этом штрафы. Из петербургского ЦВСИГ также отпустили 30 граждан Украины из 40 содержавшихся.